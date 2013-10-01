OHSAA football rankings: October 1, 2013

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Division I   (top 16 from both regions qualify for the playoffs)
Region 1 – 1. Lakewood St. Edward (5-0) 14.5, 2. Hudson (5-0) 12.95, 3. Austintown-Fitch (5-0) 12.9, 4. Stow-Munroe Falls (5-0) 12.1, 5. Canton McKinley (5-0) 11.7633, 6. Elyria (5-0) 11.3, 7. Cleveland Heights (4-1) 10.25, 8. Wadsworth (4-1) 9.95, 9. Marysville (4-1) 9.9, 10. Westerville Central (4-1) 9.3, 11. Mentor (4-1) 8.65, 12. Cle. St. Ignatius (3-2) 8.0939, 13. Solon (3-2) 8.05, tie-14. Brunswick (3-2) 7.15, tie-14. Massillon Jackson (3-2) 7.15, 16. Medina (3-2) 6.75, 17. Shaker Hts. (4-1) 6.7, 18. Green (3-2) 6.55, 19. Powell Olentangy Liberty (3-2) 5.6, 20. Warren G. Harding (3-2) 5.45
Region 2 – 1. Centerville (5-0) 17.1143, 2. Cin. Archbishop Moeller (5-0) 15.2776, 3. Hilliard Davidson (5-0) 13.8, 4. Cin. Colerain (5-0) 13.4192, 5. Fairfield (5-0) 12.9, 6. West Chester Lakota West (4-1) 11.9, 7. Pickerington North (5-0) 10.9475, 8. Cin. Elder (4-1) 10.9, 9. Upper Arlington (4-1) 10.2, 10. Huber Hts. Wayne (4-1) 9.749511. Clayton Northmont (4-1) 9.497, 12. Springboro (4-1) 9.05, 13. Pickerington Central (3-1) 9.0417, 14. Cin. St. Xavier (3-2) 8.55, 15. Reynoldsburg (3-2) 8.2444, tie-16. Hilliard Darby (4-1) 8.0, tie-16. Cin. Sycamore (4-1) 8.0, 18. Lebanon (3-2) 6.7, 19. Dublin Coffman (2-3) 6.05,
Division II   (top eight from each region qualify for the playoffs in Divisions II through VII)
Region 3 – 1. Willoughby South (5-0) 12.35, 2. Cle. Glenville  (4-1) 10.45, 3. Brecksville-Broadview Hts. (4-1) 9.0, 4. Madison (4-1) 7.5, 5. Bedford (4-1) 7.4, 6. North Olmsted (3-2) 7.1, 7. Kent Roosevelt (4-1) 6.95, 8. Westlake (3-2) 6.6, 9. Painesville Riverside (3-2) 5.35, 10. Lyndhurst Brush (2-3) 5.15, 11. Garfield Hts. (3-2) 4.55, 12. Mayfield (2-3) 4.15
Region 4 – 1. Medina Highland (5-0) 12.75, 2. Avon (5-0) 12.25, 3. Massillon Washington (5-0) 11.65, 4. Macedonia Nordonia (5-0) 11.3, 5. Akron Ellet (5-0) 10.4, 6. Avon Lake (4-1) 9.65, 7. Tol. St. Francis deSales (4-1) 8.75, 8. Perrysburg (3-2) 7.35, 9. Sylvania Southview (3-2) 7.0, 10. North Ridgeville (3-2) 6.8, 11. Uniontown Lake (2-3) 6.3, 12. Tol. Bowsher (3-2) 6.2
Region 5 – 1. New Albany (5-0) 12.55, 2. Worthington Kilbourne (4-1) 11.55, 3. Mansfield Senior (5-0) 11.3, 4. Zanesville (5-0) 10.45, 5. Pataskala Licking Hts. (5-0) 9.95, 6. Dublin Scioto (3-2) 8.75, 7. Lewis Center Olentangy (5-0) 8.3, 8. Cols. Northland (3-1) 7.0, 9. Hilliard Bradley (3-2) 6.8, 10. Worthington Thomas Worthington (3-2) 6.7, 11. Ashland (3-2) 6.45, 12. Pataskala Watkins Memorial (3-2) 5.75
Region 6 – 1. Loveland (5-0) 13.45, 2. Cin. Winton Woods (5-0) 12.7677, 3. Cin. Northwest (5-0) 12.1, 4. Cin. Mount Healthy (4-1) 8.75, 5. Cin. Withrow (4-1) 8.25, 6. Cin. Anderson (3-2) 8.1, 7. Cin. LaSalle (3-2) 7.4, 8. Harrison (3-2) 5.7, 9. Kings Mills Kings (3-2) 5.4, 10. Cin. Princeton (2-3) 4.95, 12. Lima Senior (2-3) 4.1
Division III
Region 7 – 1. Akron St. Vincent-St Mary (5-0) 12, 2. Hubbard (5-0) 10.9, 3. Poland Seminary (5-0) 9.95, 4. Aurora (5-0) 9.75, 5. Chesterland West Geauga (4-1) 9.7, 6. Louisville (5-0) 8.7, 7. Alliance Marlington (4-1) 8.1, 8. Tallmadge (4-1) 8.0, 9. Chagrin Falls Kenston (3-2) 7.0, 10. Howland (3-2) 6.55, 11. Norton (4-1) 6.5, tie-12. Canton South (4-1) 6.4, tie-12. Geneva (3-2) 6.4
Region 8 – 1. Tol. Central Cath. (5-0) 13.8, 2. Clyde (5-0) 11.45, 3. Tiffin Columbian (4-1) 9.25, 4. Norwalk (4-1) 9.05, 5. Sandusky Perkins (5-0) 8.85, 6. Defiance (3-2) 6.4, 7. Parma Padua Franciscan (3-2) 6.2, 8. Napoleon (3-2) 5.95, 9. Lodi Cloverleaf (2-3) 4.35, tie-10. Medina Buckeye (2-3) 3.5, tie-10. Elida (3-2) 3.5, 12. Maumee (2-3) 3.45
Region 9 – 1. The Plains Athens (5-0) 11.9, 2. Chillicothe (5-0) 11.1, 3. Cols. Marion-Franklin (4-1) 10.6, 4. New Philadelphia (5-0) 8.7, 5. Dover (4-1) 7.5592, 6. Carrollton (3-2) 7.2, 7. Granville (4-1) 7.05, 8. Cols. Brookhaven (3-2) 6.9333, 9. Circleville Logan Elm (4-1) 6.8, 10. Cols. St. Francis DeSales (3-2) 6.3, 11. Millersburg West Holmes (4-1) 6.25, 12. Cols. Mifflin (3-2) 6.0
Region 10 – 1. Mount Orab Western Brown (5-0) 10.0949, 2. Wapakoneta (4-1) 9.7, 3. Springfield Shawnee (5-0) 7.95, 4. Day. Thurgood Marshall (2-2) 7.875, 5. Celina (4-1) 7.75, 6. Springfield Kenton Ridge (5-0) 6.8, 7. Franklin (4-1) 6.75, 8. Tipp City Tippecanoe (5-0) 6.4, 9. New Richmond (4-1) 6.25, 13. Trotwood-Madison (2-2) 3.8472, 10. Hamilton Ross (3-2) 5.35, 11. Bellefontaine (3-2) 5.25, 12. Goshen (4-1) 4.9586
Division IV
Region 11 – 1. Fairview Park Fairview (4-0) 8.5, 2. Perry (4-2) 8.1, tie-3. Chagrin Falls (3-2) 7.8, tie-3. Struthers (3-1) 7.8, 5. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin (3-1) 7.5, 6. Peninsula Woodridge (2-2) 7.35, 7. Minerva (2-2) 6.95, 8. Cuyahoga Falls Cuyahoga Valley Christian Acad. (2-2) 6.55, 9. Pepper Pike Orange (2-2) 6.35, 10. Streetsboro (3-1) 6.2283, 11. Cle. John Hay (2-1) 6.0172, 12. Cle. Benedictine (2-2) 5.4
Region 12 – 1. Caledonia River Valley (5-0) 10.95, 2. Kenton (5-0) 9.85, 3. Wauseon (5-0) 9.55, 4. Millbury Lake (5-0) 9.35, 5. Genoa Area (5-0) 9.3, 6. Bryan (5-0) 8.45, 7. Galion (5-0) 8.3, 8. Sparta Highland (4-1) 7.7, tie-9. Wooster Triway (3-2) 6.75, tie-9. Upper Sandusky (5-0) 6.75, 11. Ontario (3-2) 5.4, 12. Bellville Clear Fork (3-2) 4.7
Region 13 – 1. Gnadenhutten Indian Valley (5-0) 9.45, 2. Zanesville Maysville (5-0) 8.95, 3. Bexley (5-0) 8.05, 4. Carroll Bloom-Carroll (4-1) 7.75, 5. Newark Licking Valley (4-1) 7.7, 6. Duncan Falls Philo (4-1) 7.3, 7. Steubenville (4-1) 6.351, 8. Cols. Bishop Watterson (2-3) 5.95, 9. Wintersville Indian Creek (4-1) 5.4, 10. Uhrichsville Claymont (3-2) 5.25, 11. Richmond Edison (3-2) 5.1, 12. Byesville Meadowbrook (4-1) 4.55
Region 14 – 1. Urbana (5-0) 11.05, 2. Washington C.H. Miami Trace (4-1) 9.098, 3. Cin. Archbishop McNicholas (4-1) 8.3837, 4. Germantown Valley View (5-0) 8.35, 5. Clarksville Clinton-Massie (4-1) 7.95, 6. Kettering Archbishop Alter (4-1) 7.8869, 7. Minford (5-0) 7.8, 8. North Bend Taylor (4-1) 7.55, 9. Eaton (4-1) 6.9, 10. Gallipolis Gallia Acad. (4-1) 6.75, 11. Circleville (3-2) 6.55, 12. Carlisle (3-2) 6.35
Division V
Region 15 – 1. Akron Manchester (4-1) 8.65, 2. Crestview (4-1) 6.9, 3. Navarre Fairless (4-1) 6.5, tie-4. Beachwood (3-2) 6.35, tie-4. Liberty (3-2) 6.35, 6. Gates Mills Gilmour Acad. (4-1) 5.85, 7. Sullivan Black River (3-2) 5.75, 8. Independence (4-1) 5.7, 9. Ursuline (2-3) 5.4293, 10.  Champion (3-2) 5.15, 11. Wickliffe (3-2) 4.95, 12. Cadiz Harrison Central (2-3) 4.2
Region 16 – 1. Loudonville (5-0) 8.05, 2. Columbia Station Columbia (5-0) 7.9, 3. Orrville (4-1) 7.85, 4. Coldwater (4-1) 7.4, 5. West Salem Northwestern (4-1) 7.2, 6. Pemberville Eastwood (3-2) 6.95, tie-7. Findlay Liberty-Benton (5-0) 6.75, tie-7. Creston Norwayne (4-1) 6.75, 9. Huron (3-2) 5.75, 10. Doylestown Chippewa (3-2) 5.1, 11. Elyria Cath. (3-2) 5.05, 12. Apple Creek Waynedale (3-2) 4.75
Region 17 – 1. St. Clairsville (5-0) 9.7688, 2. Cols. Bishop Hartley (4-1) 9.4505, 3. Wheelersburg (5-0) 8.8, 4. Martins Ferry (4-1) 8.6, 5. Baltimore Liberty Union (5-0) 8.25, 6. Chillicothe Southeastern (3-2) 5.3, 7. South Point (4-1) 5.1, tie-8. Proctorville Fairland (2-3) 4.15, tie-8. Belmont Union Local (3-2) 4.15, 10. Ironton (2-3) 3.95, 11. Portsmouth (2-3) 3.7, 12. McDermott Northwest (3-2) 3.25
Region 18 – 1. Cin. Hills Christian Acad. (5-0) 10.05, 2. Hamilton Badin (5-0) 9.05, 3. Day. Chaminade-Julienne (4-1) 8.9429, 4. Richwood North Union (5-0) 7.95, 5. Brookville (4-1) 7.05, 6. West Jefferson (4-1) 6.55, 7. Cin. Madeira (4-1) 6.2, 8. Cin. Purcell Marian (3-2) 5.65, 9. Reading (3-2) 5.55, 10. Cin. Mariemont (3-2) 5.5, 11. Middletown Madison (3-2) 5, 12. Waynesville (3-2) 4.4
Division VI
Region 191. South Range (5-0) 8.2, 2. Louisville St. Thomas Aquinas (4-1) 7.35, 3. Mogadore (4-1) 7.2, 4. Cle. Villa Angela-St. Joseph (5-0) 7.0, 5. Kirtland (5-0) 6.7717, 6. Springfield (4-1) 6.1808, 7. Brookfield (4-1) 6.1, 8. McDonald (3-2) 5.0, 9. Cuyahoga Hts. (3-2) 4.6, 10. Newcomerstown (3-2) 4.25, 11. Jeromesville Hillsdale (3-2) 3.8, 12. New London (3-2) 3.7
Region 20 – 1. Haviland Wayne Trace (5-0) 10.0, 2. Delphos Jefferson (5-0) 7.4, 3. Bascom Hopewell-Loudon (4-1) 6.6, 4. Defiance Tinora (4-1) 6.55, tie-5. Ada (4-1) 6.45, tie-5. Convoy Crestview (4-1) 6.45, 7. North Robinson Colonel Crawford (4-1) 5.9, tie-8. Defiance Ayersville (4-1) 5.35, tie-8. Hamler Patrick Henry (4-1) 5.35, 10. Spencerville (4-1) 4.9, 11. Northwood (3-2) 4.75, 12. Bucyrus Wynford (3-2) 3.9
Region 21 – 1. Cols. Bishop Ready (5-0) 9.35, 2. Lucasville Valley (5-0) 8.45, 3. Centerburg (5-0) 7.8, 4. Newark Cath. (4-1) 6.3, 5. Bellaire (3-2) 6.1808, 6. Woodsfield Monroe Central (3-2) 4.95, 7. Oak Hill (4-1) 4.9, 8. Gahanna Cols. Acad. (3-2) 4.5, 9. West Lafayette Ridgewood (3-2) 4.35, 10. Beverly Fort Frye (4-1) 4.05, 11. Fredericktown (3-2) 3.7, 12. Crooksville (3-2) 3.6
Region 22 – 1. Lewisburg Tri-County North (5-0) 7.9, 2. Casstown Miami East (5-0) 7.05, 3. Cin. Country Day (5-0) 6.65, 4. West Liberty-Salem (5-0) 5.4, 5. New Paris National Trail (4-1) 5.3202, 6. Cin. Summit Country Day (4-1) 4.9152, 7. Mechanicsburg (4-1) 4.85, 8. Williamsburg (3-2) 4.8, 9. Anna (2-3) 3.7, tie-10. Fayetteville-Perry (3-2) 3.6, tie-10. Rockford Parkway (3-2) 3.6, tie-12. Arcanum (2-3) 3.2, tie-12. West Alexandria Twin Valley South (3-2) 3.2
Division VII
Region 231. Western Reserve (5-0) 9.85, 2. Wellsville (5-0) 7.2, 3. Ashland Mapleton (4-1) 6.9, 4. Lowellville (4-1) 5.9122, 5. Danville (4-1) 5.15, 6. Mineral Ridge (4-1) 4.9, 7. Garfield Hts. Trinity (3-2) 4.7, 8. Norwalk St. Paul (4-1) 4.65, 9. Plymouth (4-1) 4.3, 10. Southington  (3-2) 3.9, 11. Leetonia (2-3) 3.05, 12. Vienna Mathews (3-2) 3.0071
Region 24 – 1. Arlington (5-0) 7.65, 2. Leipsic (4-1) 6.25, 3. Fremont St. Joseph Central Cath. (3-2) 4.5, 4. McComb (4-1) 4.3, 5. Edon (3-2) 3.5, 6. Pandora-Gilboa (4-1) 3.25, 7. Tol. Christian (3-2) 3.2, 8. Hicksville (2-3) 2.9, tie-9. North Baltimore (2-3) 2.7, tie-9. Delphos St. John’s (2-3) 2.7, 11. Holgate (2-3) 2.45, 12. Tiffin Calvert (1-4) 1.9
Region 25 – tie-1. Shadyside (5-0) 9.2, tie-1. Glouster Trimble (5-0) 9.2, 3. Racine Southern (5-0) 8.0, 4. Steubenville Cath. Central (5-0) 7.65, 5. Malvern (4-1) 5.25, 6. Beallsville (3-2) 4.2717, 7. New Matamoras Frontier (3-2) 4.0, 8. Caldwell (3-2) 3.8, 9. Strasburg-Franklin (3-2) 3.7, 10. Grove City Christian (2-3) 3.5707, 11. Crown City South Gallia (3-2) 3.5, 12. Willow Wood Symmes Valley (3-2) 3.0
Region 26 – 1. Maria Stein Marion Local (5-0) 9.2, 2. North Lewisburg Triad (5-0) 7.65, 3. Bainbridge Paint Valley (5-0) 6.6, 4. Cedarville (4-1) 6.1, 5. Sidney Lehman Cath. (4-1) 5.95, 6. Covington (5-0) 5.9, 7. Fort Loramie (4-1) 5.5, 8. Portsmouth Notre Dame (4-1) 5.4, 9. Cin. Riverview East Acad. (3-2) 4.0588, 10. Manchester (3-2) 3.0, 11. Fairfield Cin. Christian (2-3) 2.5576, 12. McGuffey Upper Scioto Valley (3-2) 2.55,
COURTESY: Associated Press

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