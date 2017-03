D4 Girls’ District Championship – McDonald vs. Jackson-Milton, 3/4

High School Girls’ Basketball – 2017 Division IV District Championship

Saturday, March 4 at Mineral Ridge at 4 pm

McDonald (16-8) vs. #6 Jackson-Milton (21-3)

Recent Meetings

Jan. 26, 2017 – Jackson-Milton, 48-27

Jan. 5, 2017 – Jackson-Milton, 42-23

Team Stats

Scoring Offense: Jackson-Milton, 55.7; McDonald, 38.4

Scoring Defense: Jackson-Milton, 30.9; McDonald, 40.2

Results

McDonald

Blue Devils 53 Warren JFK 52*

Blue Devils 51 Valley Christian 43*

Lisbon 71 Blue Devils 40

Mooney 52 Blue Devils 42

Blue Devils 46 Lordstown 37

Blue Devils 48 Sebring 30

Western Reserve 59 Blue Devils 46

Girard 47 Blue Devils 37

Jackson-Milton 48 Blue Devils 27

Blue Devils 33 Mineral Ridge 31

Blue Devils 65 East Palestine 31

Blue Devils 38 Lowellville 35

Blue Devils 63 Sebring 34

Blue Devils 53 Western Reserve 33

Blue Devils 47 Wellsville 21

Jackson-Milton 42 Blue Devils 23

Blue Devils 34 Leetonia 29

Blue Devils 44 Mineral Ridge 28

Crestview 53 Blue Devils 25

Blue Devils 52 Lowellville 28

Blue Devils 37 Southern 34

Columbiana 56 Blue Devils 30

Blue Devils 43 United 34

Blue Devils 48 Springfield 37

*-Post-Season

Jackson-Milton

Blue Jays 51 Lordstown 38*

Blue Jays 59 Southern 21*

Blue Jays 58 Mogadore 32

Blue Jays 71 Springfield 29

Blue Jays 57 Mineral Ridge 25

Blue Jays 79 Sebring 34

Blue Jays 48 McDonald 27

Blue Jays 64 Lowellville 25

Blue Jays 72 Western Reserve 22

Blue Jays 55 Mineral Ridge 22

Blue Jays 91 Sebring 19

Columbiana 51 Blue Jays 47

Blue Jays 42 McDonald 23

Blue Jays 58 Lowellville 19

Lisbon 49 Blue Jays 44

South Range 36 Blue Jays 34

Blue Jays 46 United 28

Blue Jays 42 Leetonia 34

Blue Jays 50 Struthers 42

Blue Jays 47 Western Reserve 28

Blue Jays 48 East Palestine 24

Blue Jays 62 Southern 28

Blue Jays 59 Lordstown 43

Blue Jays 53 Crestview 43

*-Post-Season

Individual Leaders

McDonald

Scoring: Sam Homa – 14

Rebounding: Sam Homa – 12

Assists: Olivia Perry – 2.5

Steals: Olivia Perry – 2.6

…Sam Homa and Olivia Perry combined to average 24 points this season.

Jackson-Milton

Scoring: Ashley Totani – 15.4

Rebounding: Michaelina Terranova – 6.9

Assists: Kaitlyn Totani – 3.2

Steals: Michaelina Terranova – 4.7

Field Goal Percentage: Michaelina Terranova – 53.3% (153-287)

Three-Point Percentage: Kaitlyn Totani – 31.8% (50-157)

Free Throw Percentage: Kaitlyn Totani – 80.0% (24-30)

…Three Blue Jays are scoring in double figures (Ashley Totani, 15.4; Michaelina Terranova, 14.3, Kaitlyn Totani, 10.0).

Winner to play against the Creston District Champion (Lake Ridge Academy or Dalton) on Thursday, March 9 at 8 pm at Perry High School in Massillon