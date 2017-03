YSU Men in the Horizon League Tourney

YSU Mens’ Basketball in the Horizon League Tournament

2017 Horizon League Tournament

At Detroit’s Joe Louis Arena

First Round

Game 1: 10 Milwaukee vs. 7 Detroit, 5:30 Friday

Game 2: 9 Youngstown State vs. 8 Cleveland State, 8 pm Friday

Quarterfinals (Saturday)

Game 3: Winner of Game 2 vs. 1 Oakland, 5:30 pm

Game 4: Winner of Game 1 vs. 2 Valparaiso, 8 pm

Quarterfinals (Sunday)

Game 5: 6 UIC vs. 3 Green Bay, 5 pm

Game 6: 5 Wright State vs. 4 Northern Kentucky, 7:30 pm

Semifinals (Monday)

Game 7: Winner of Game 3 vs. Winner of Game 5, 7 pm (ESPNU)

Game 8: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 6, 9:30 pm (ESPN U)

Championship (Tuesday)

Remaining Winners, 7 pm (ESPN)

Penguin Facts in the Tournament

Tournament Record: 4-15

Record versus Higher Seed: 1-14

Record versus Lower Seed: 3-1

Highest Seed: #5 (2007)

Seeds: 9 (6 – counting this year), 7 (4), 6 (3), 5 (1), 8 (1), 10 (1)

Most Common Opponent: Green Bay, 5 (2-3); Detroit, 4 (1-3); Illinois-Chicago, 3 (0-3); Loyola, 3 (1-2)

Penguins’ Results in the Tournament

2016

(6) Detroit 92 (7) YSU 79

2015

(5) Detroit 77 (8) YSU 67

2014

(6) Oakland 96 (7) YSU 92

2013

(3) Wright State 66 (6) YSU 59

(6) YSU 62 (7) Loyola 60

2012

(3) Detroit 93 (6) YSU 76

(6) YSU 77 (7) Green Bay 60

2011

(4) Valparaiso 80 (9) YSU 71

2010

(3) Green Bay 81 (10) YSU 67

2009

(7) Illinois-Chicago 73 (6) YSU 68

2008

(4) Illinois-Chicago 70 (9) YSU 59

2007

(4) Green Bay 72 (5) YSU 55

(5) YSU 82 (8) Detroit 80

2006

(4) Loyola 76 (9) YSU 61

2005

(4) Loyola 78 (9) YSU 75

2004

(6) Butler 88 (7) YSU 57

2003

(3) Illinois-Chicago 79 (7) YSU 59

(7) YSU 65 (6) Green Bay 61

2002

(8) Green Bay 86 (9) YSU 65

Horizon League Tournament Championship

Since YSU began play in 2001-02

2016: Green Bay 78 Wright State 69

2015: Valparaiso 54 Green Bay 44

2014: Milwaukee 69 Wright State 63

2013: Valparaiso 62 Wright State 54

2012: Detroit 70 Valparaiso 50

2011: Butler 59 Milwaukee 44

2010: Butler 70 Wright State 45

2009: Cleveland State 57 Butler 54

2008: Butler 70 Cleveland State 55

2007: Wright State 60 Butler 55

2006: Milwaukee 87 Butler 71

2005: Milwaukee 59 Detroit 58

2004: Illinois-Chicago 65 Milwaukee 62

2003: Milwaukee 69 Butler 52

2002: Illinois-Chicago 76 Loyola 75 OT

#1 Seed in the Horizon League Tournament

Since YSU began play in 2001-02

2016: Valparaiso

2015: Valparaiso

2014: Green Bay

2013: Valparaiso

2012: Valparaiso

2011: Milwaukee

2010: Butler

2009: Butler

2008: Butler

2007: Wright State

2006: Milwaukee

2005: Milwaukee

2004: Milwaukee

2003: Butler

2002: Butler

Horizon League’s Invites to Post-Season Play

Since YSU began play in 2001-02

NCAA Tournament

2016: Green Bay

2015: Valparaiso

2014: Milwaukee

2013: Valparaiso

2012: Detroit

2011: Butler

2010: Butler

2009: Butler, Cleveland State

2008: Butler

2007: Butler, Wright State

2006: Milwaukee

2005: Milwaukee

2004: Illinois-Chicago

2003: Butler, Milwaukee

2002: Illinois-Chicago

NIT Tournament

2016: Valparaiso

2015: Green Bay

2014: Green Bay

2013: Detroit

2012: Cleveland State, Valparaiso

2011: Cleveland State, Milwaukee

2008: Cleveland State

2006: Butler

2004: Milwaukee

2003: Illinois-Chicago

2002: Butler, Detroit

Vegas 16

2016: Oakland

CIT Tournament

2015: Cleveland State, Oakland

2014: Cleveland State, Valparaiso, Wright State

2013: Green Bay, Illinois-Chicago, YSU

2011: Valparaiso

CBI Tournament

2013: Wright State

2012: Butler, Milwaukee

2010: Green Bay

2009: Green Bay

2008: Valparaiso