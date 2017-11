Fitch’s Lumsden & Zielinski named All-State Third Team

COLUMBUS, Ohio, (WKBN) – The Ohio Mr. Football Award and the Division I All-Ohio team were both announced Wednesday by a statewide media panel.

A pair from Austintown Fitch earned All-Ohio Third Team honors. Jakari Lumsden rushed for 576 yards and ten touchdowns for the Falcons. Defensively, he tallied 70 tackles, with nine TFL’s, two sacks, and an interception. Zielinski rushed for 910 yards with thirteen touchdowns. He also passed for 436 yards. Defensively he amassed 61.5 tackles with an interception.

The 31st Ohio Mr. Football was awarded to Wadworth’s Joey Baughman. He ended the season with 3,079 yards passing and 1,523 yards rushing. Baughman threw for 36 touchdowns and ran for 20.

2017 OPSWA DIVISION I ALL-OHIO FOOTBALL

Coach of the Year: Dave Miller, Fairmont

First Team Offense

Offensive player of the Year: Jimmy Weirick, Pickerington North

Quarterbacks: Jimmy Weirick, Pickerington North, 5-11, 180, Sr.; Tadas Tatarunas, Mentor, 6-5, 215, Sr.; Jaret Pallotta, Massillon Jackson, 6-6, 200, Sr.; Chase Wolf, Cincinnati St. Xavier, 6-1, 190, Sr.; Riley Keller, Toledo Whitmer, 6-2, 195, So.

Backs: Ronald Lee, Euclid, 5-7, 170, Sr.; Matt Sora, Mason, 6-0, 200, Sr.

Receivers: L’Christian “Blue” Smith, Huber Heights Wayne, 6-5, 215, Sr.; Logan Shea, Mentor, 5-9, 170, Sr.; Daevon Anderson, Hilliard Bradley, 6-3, 180, Sr. ; Ty Wiley, Pickerington North, 5-11, 155, Sr.; Trenton Gillison, Pickerington Central, 6-6, 245, Sr.

Linemen: Ryan Jacoby, Mentor, 6-5, 260, Jr.; Jackson Carman, Fairfield, 6-7, 345, Sr. ; Zach Carpenter, Moeller, 6-5, 310, Sr.; Joe Boggs, Reynoldsburg, 6-4, 285, Sr. ; Luke Dye, Massillon Jackson, 6-1, 250, Sr.; Jacob Slade, Olentangy. 6-4, 270, Sr.

Punter: Ben Krimm, Upper Arlington, 6-3, 200, Jr.

First Team Defense

Defensive players of the Year: Tyreke Smith, Cleveland Heights and Xavier Henderson, Pickerington Central

Linemen: Tyreke Smith, Cleveland Heights, 6-5, 235, Sr.; Nate Leskovec, Solon, 6-3, 230, Jr.; Zach Harrison, Olentangy Orange, 6-6, 245, Jr.; Zach Blackiston, Massillon Perry, 6-4, 210, Sr.; Malik Vann, Fairfield, 6-3, 270, Sr.; Elijah Ratliff, Reynoldsburg, 6-3, 270, Sr.

Linebackers: Omar Fattah, St. Edward, Sr., 5-11, 225, Sr.; Logan Joyce, Cleveland St. Ignatius, 6-1, 210 Sr.; Griffin Hoak, Dublin Coffman, 6-1, 226, Sr.; Dan Bolden, Colerain, 6-1, 235, Sr.; Kaleb Brightner, Toledo Whitmer, 6-2, 186, Sr.; Josh Chandler, Canton McKinley, 6-0, 215, Sr.

Backs: Xavier Henderson, Pickerington Central, 6-2, 195, Sr. ; Tyler “Red” Potts, Pickerington North, 5-11, 177, Sr.; Javon Hicks, Colerain, 6-2, 195, Sr.; Cameron Toppin, Cleveland St. Ignatius, 5-11, 165, Sr.; Michael Dowell, Lakewood St. Edward, 6-1, 190, Sr.; Max Baker, Massillon Perry, 6-1, 185, Sr.

Kicker: Chase Wilcox, Findlay, 5-11, 159, Sr.

Second Team Offense

Quarterbacks: Josh Stewart, Hilliard Bradley, 6-2, 210, Sr.; Alec Grandin, Centerville, 6-1, 190, Sr.

Backs: Jarin Curtis, Massillon Perry, 5-9, 210, Jr.; Daylin Dower, Lorain, 5-11, 180, So.; Devin Kenerly, Clayton Northmont, 5-11, 211, Sr.

Receviers: Sam Snyder, Cleveland St. Ignatius, 5-9, 155, Sr.; Micah Hills, Shaker Heights, 6-0, 175, Sr.; Caleb Johnson, Springfield, 6-0, 170, Sr.; Jake Spiewak, Centerville, 6-4, 205, Sr.; Khalil Jones, Thomas Worthington, 5-9, 160, Sr.

Athlete: Justin Sturgill, Lorain, 5-11, 180, Sr.; Jamir Dismukes, Shaker Heights, 6-0, 175, Sr.

Linemen: Sio Saipaia, Canton McKinley, 6-0, 285, Sr.; Rashaun Rogers, Lorain, 6-2, 230, Sr.; Ashawn Berry, Euclid, 6-2, 245 Jr.; Darian Kinnard, Cleveland St. Ignatius, 6-7, 330, Sr.; Jack Jamieson, Cleveland St. Ignatius, 6-2, 280, Sr.; Joseph Iemma, Lakewood St. Edward, 6-0, 275, Sr.

Punter: Derek Kleinhenz, Mentor, 6-3, 180, Sr.

Second Team Defense

Linemen: Noah Potter, Mentor, 6-6, 240, Jr.; Zaid Hamdan, Mason, 5-11, 265, Sr.; Zach Slade, Olentangy, 6-4, 240, Sr.; Bryce Dugan, Milford, 6-2, 225, Sr.; Cade Kacherski, Dublin Jerome, 6-3, 190, Sr.; Bobby Jefferson, Cincinnati St. Xavier, 6-3, 250, Sr.

Linebackers: Tommy Rush, Marysville, 6-3, 209, Sr.; Tommy Zacharyasz, Strongsville, 6-0, 205, Sr.; Cannon Blauser, Hilliard Bradley, 6-3, 220, Jr.; Sean Jackson, Jr., Euclid, 5-11, 190, Jr.; Cam Dillon, Findlay, 6-3, 218, Sr.; Thomas Kiessling, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 240, Sr.

Backs: Job Rand, Euclid, 5-9, 165, Jr.; Sam Stickels, Toledo Whitmer, 5-11, 175, Sr.; Johnny Wiseman, Olentangy Liberty, 5-11, 180, Sr.; Jeremiah Wood, Pickerington Central, 6-1, 210, Sr.; Nick Shatrich, Massillon Jackson, 6-1, 170, Sr.; Robbie Kirchner, Massillon Perry, 5-7, 155, Sr.

Kicker: Grant Simon, Olentangy Orange, 6-0, 170, Sr.

Third Team Offense

Quarterbacks: Coryon Rice, Stow, 5-10, 165, Sr.; Mike Lowery, Gahanna Lincoln, 6-1, 172, Jr.; Rashad McKee, Huber Heights Wayne, 6-2, 160, Jr.

Backs: Legend Tucker, Toledo Start, 5-9, 175, Sr.; Terrian Wray, Stow, 5-11, 170, Sr.; Justus Harris, Gahanna Lincoln, 5-10, 185, Jr.

Receivers: Andrew Wittrock, Cincinnati St. Xavier, 6-0, 175, Sr.; Caden Kaiser, Lewis Center Olentangy. 6-1, 170, Sr.; Jasean Rader, Toledo Whitmer, 5-7, 155, Sr.; Brandon O’Quinn, Massillon Jackson, 5-10, 160, Sr.; Prayer Wise, Canton McKinley, 5-7, 144, Sr.

Athlete: Tyshawn Lighty, Lorain, 5-10, 170, So.

Linemen: Chrisi Redway, Toledo Whitmer, 6-0, 275, Sr.; Vince Albertini, Lancaster, 5-11, 270, Jr. ; Trey Madison, Pickerington Central, 6-3, 315, Sr.; Aaron Ervin, Springboro, 6-5, 280, Sr.; Patrick Ross, Medina, 6-4, 260, Sr.; Owen Alder, Toledo Start, 6-3, 275, Sr.

Punter: Trey Wright, Massillon Jackson, 5-11, 175, Jr.

Third Team Defense

Linemen: Kaden Harter, Brunswick, 5-10, 200, Sr.; Antonio Wyatt, Lorain, 6-4, 295, Sr.; Adrian Woliver, Stow, 6-3, 225, Jr.; Cavon Butler, Toledo Whitmer, 6-3, 270, Jr.; Alex Reigelsperger, Huber Heights Wayne, 6-4, 245, Sr.; Will Mercurio, Medina, 6-4, 210, Sr.

Linebackers: Joey Zielinski, Austintown Fitch, 5-10, 170, Sr.; Jakari Lumsden, Austintown Fitch, 6-1, 195, Sr.; Mike Rekstis, Canton GlenOak, 5-10, 185, Sr.; Tyler Cowan, Massillon Perry, 6-2, 200, Sr.; Bryce Houston, Olentangy Orange, 6-0, 220, Sr.; Dante Landolfi, Upper Arlington, 6-2, 226, Sr.; Luke Crabtree, Dublin Coffman, 6-2, 225, Sr.; Qwanda Woodson, Elyria, 6-0, 235, Sr.; Grey Brancifort, Pickerington Central, 6-1, 215, Sr.

Backs: Bryce Neuse, Beavercreek, 5-11, 170, Sr.; Dakota Mincy, Lorain, 5-8, 169, Sr.; Moses Douglass, Springfield, 6-2, 190, Jr.; PaSean Wimberly, Toledo Whitmer, 5-9, 160, Jr.

Kicker: Chris Mangold, Colerain, 6-0, 170, Jr.

Honorable Mention:

Sam Backenstoe, Hilliard Davidson, 6-2, 270, Sr.; Alex Williams, Pickerington North, 6-6, 250, Sr.; Devin Dukes, Grove City, 5-11, 221, Sr.; Allen Smith, Westerville Central, 5-10, 175, Sr.; RJ Khayo, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-9, 160, Jr.; Cameron Specht, St. Xavier, 5-8, 160, Sr.; Kyle Trischler, Cincinnati Elder, 5-10, 175, Jr.; Tate Goodyear, Cincinnati Sycamore, 6-4, 270, Sr.; Jalen Hinton, Clayton Northmont, 6-4, 323, Sr.; Dillon Stone, Hamilton, 6-0, 280, Sr.; Spencer Bono, Elder, 6-3, 235, Jr.; Gabe Newburg, Clayton Northmont, 6-5, 210, Jr.; Justin Harris, Huber Heights Wayne, 6-0, 180, Jr.; Jestin Jacobs, Clayton Northmont, 6-4, 199, Jr.; Patrick Tueimeh, Sycamore, 5-11, 185, Sr.; Jamir Dismukes, Shaker Heights, 6-0, 175, Sr.; Matthew Trickett, Cleveland St. Ignatius, 6-0, 185, Sr.; Tyrik Barbine, Toledo Start, 6-2, 200, Sr.; Eric Filby, Toledo Whitmer, 5-10, 175, Sr.; Austin Long, Toledo Whitmer, 6-4, 220, Sr.; Ja’Von King, Canton McKinley, 5-11, 272, Sr.; Vinnie Monachino, Brunswick, 5-11, 235, Sr.; Randy Smith, Austintown Fitch, 5-9, 165, Sr.; Dean Sarris, Canton GlenOak, 5-11, 140, Jr.; Nicky Gliatta, Canton GlenOak, 5-9, 170, Sr.; Xavier Smith, Canton McKinley, 5-10, 160, Sr.; Ethan Flanigan, Brunswick, 6-1, 190, Sr.; Shea Goss, Lancaster, 6-0, 210, Sr.; Patrick Mappe, Toledo Whitmer, 6-0, 165, Sr.; Nate Gadrim, Olentangy Orange, 6-5, 245, Sr.; A.J. Cook, Lancaster, 6-1, 180, Jr.; Mike Powers, Marysville, 6-1, 225, Jr.

COURTESY: OHSAA