Who’s the best on the high school hardwood? WKBN announces early contenders for Starting 5

Youngstown, OH (WKBN) – The race to make the 2017-18 WKBN Starting 5 is in full swing. Here are some of the mid-season contenders for our award…

BOYS

Bryan Gabrielson – Bristol

Tommy Donadio – Bristol

Randy Smith – Austintown Fitch

Kyi Wright – Farrell

Eric Hopson – Farrell

Austin Claussell – Girard

Joe Batt – Greenville

Michael Blaney – Greenville

Logan Lutz – Grove City

Marcus Cintron – Grove City

Brandon Beader – Hickory

Donald Whitehead – Hickory

Maceo Austin – Kennedy Catholic

Oscar Tshiebwe – Kennedy Catholic

Mattia Acunzo – Kennedy Catholic

Logan Kiser – LaBrae

Aaron Iler – LaBrae

Tyler Stephens – LaBrae

Gavin Boggs – Lakeview, PA

Sean McDivitt – Mathews

Braedon Poole – McDonald

Zach Rasile – McDonald

Josh Bretz – Mercer

John Mikos – Mooney

Marcus Hooker – New Castle

Cyler Kane-Johnson – Niles

Corbin Foy – Niles

Braeden O’Shaughnessy – Poland

Mike Diaz – Poland

Daniel Kramer – Poland

Shyne Sims – Reynolds

Mitch Davidson – Salem

Chase Ackerman – Salem

Ethan Porterfield – Sharon

Elite Williams – Sharon

Rick Ladjevich – Sharpsville

Mike Cunningham – South Range

Brandon Youngs – South Range

Devan Keevey – Ursuline

Mike Hughes – Warren Harding

Byron Taylor – Warren JFK

Kade Hillis – Western Reserve

Cole Dezee – Western Reserve

Jack Cappabianca – Western Reserve

Chase Staunch – West Middlesex

Daniel Hannssen – Wilmington

GIRLS

Jenna Vivo – Boardman

Serena Sammarone – Canfield

Jill Baker – Canfield

Kayla Muslovski – Columbiana

Alexis Cross – Columbiana

Marissa Hopson – Farrell

Sabria Hunter – Fitch

Nina Cano – Greenville

Clara Hannon – Grove City

Hannah Crow – Hickory

Hannah Aikens – Hickory

Alex Ochman – Howland

Mackenzie Maze – Howland

Michaelina Terranova – Jackson Milton

Malia Magestro – Kennedy Catholic

Sophia Berardi – Kennedy Catholic

Annie Pavlansky – Lakeview

Jensen Troy – Lakeview, PA

Darby Miller – Mercer

Isabelle Kline – Newton Falls

Sarah Bury – Poland

Bella Gajdos – Poland

Tess Cadman – Reynolds

Ayanna Harrison – Sharon

Claire Staunch – Sharpsville

Emily Grandy – Sharpsville

Gillian Fisher – Sharpsville

Courtney Warnick – Southington

Madison Durkin – South Range

Samantha Patrone – South Range

Haley Lamorticella – Springfield

Khaylah Brown – Struthers

Alexis Bury – Struthers

Dayshanette Harris – Ursuline

India Snyder – Valley Christian

Kayla Hovorka – West Branch

Natalie Zuchowski – West Branch

Alexis Hughes – Western Reserve

Delaney Dogan – West Middlesex

MaKennah White – West Middlesex

Katie Hahn – Wilmington